"لازوردي" تحتفل "باليوم الوطني السعودي" بـإصدار 5 عملات ذهبية حصرية

وتعكس هذه المجموعة الاستثنائية، المكونة من خمس عملات ذهبية مصنوعة بدقة، أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي تتيح للعملاء فرصة الاحتفال باليوم الوطني بطريقة خاصة ورائعة، حيث تجسد كل عملة من هذه المجموعة مدينة سعودية عزيزة، هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الدمام، والرياض، وتُبرز كل عملة جوهر وإرث هذه المدن الخمس الرائعة، من خلال تصاميم تُجسد المعالم التاريخية والمُعاصرة لتلك المُدن، والتي ساهمت في تطور المملكة ونهضتها.