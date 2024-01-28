"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقيةَ تدريب للدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف مع الأكاديمية السعودية اللوجستية

وقّعت شركةُ العثيم للاستثمار اتفاقيةَ تدريب لبرنامج الدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف مع الأكاديمية السعودية اللوجستية؛ لتدريب وتأهيل وبناء قدرات "100" من المرشّحين للتوظيف بالشركة في التخصصات المتاحة، والتي تناسب الوظائفَ المطروحة للكفاءات الوطنية من الجنسين.
وقّع الاتفاقيةَ من جانب العثيم للاستثمار "زياد المدرع" الرئيسُ التنفيذي للخدمات المشتركة، ومن جانب الأكاديمية السعودية اللوجستية الدكتورُ عبد الله بن عبد المحسن العبد الكريم الرئيس التنفيذي.
وأكّد "المدرع" أنّ التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهَّلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكّنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية وتواكب مستجدّات العصر ومتطلباته، وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمّن "المدرع" جهودَ الأكاديمية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في مجال الخدمات اللوجستية، واهتمامها بتمكين الكفاءات الوطنية، فيما عبّر الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجستية "د. عبدالله العبدالكريم"، عن شكره الجزيل لشركة عبدالله العثيم للاستثمار؛ لدعمهم المعهود لبرامج التوطين، وبخاصة توطين القطاع اللوجستي، وثقتهم في مخرجات الأكاديمية؛ حيث نتطلَّع لشراكة ثابتة ومستمرّة لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"؛ لنصبح مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا.
يُذكَر أن "شركة العثيم للاستثمار" وقّعت العديدَ من الاتفاقيات المماثلة مع عددٍ من الجهات التعليمية والتدريبية في إطار مبادراتها المجتمعية؛ لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر البشرية المؤهَّلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكّنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية ومواكبة مستجدّات العصر ومتطلّباته، وتحقّق احتياجات التنمية المتسارعة والمتجدّدة؛ منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأكاديمية السعودية للترفيه جامعة الأمير سلطان، والكلية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية، الكلية التطبيقية بجامعة الملك فيصل بالأحساء.