"العثيم للاستثمار" توقّع اتفاقيةَ تدريب للدبلوم المشارك المبتدئ بالتوظيف مع الأكاديمية السعودية اللوجستية

وأكّد "المدرع" أنّ التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهَّلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكّنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية وتواكب مستجدّات العصر ومتطلباته، وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.