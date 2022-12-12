المفتي العام ونائبه يتسلمان التقرير الختامي لأعمال فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية

من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه فهد المهيريس، المدير العام لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الذي سلَّم التقرير الختامي للفرع. وأشاد العواد بما عمله الفرع من جهود وأعمال خلال العام، وشكر المدير العام للفرع والعاملين فيه على ما قدموه من أعمال.