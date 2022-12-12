المفتي العام ونائبه يتسلمان التقرير الختامي لأعمال فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية

استقبل المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرئاسة العامة فهد المهيريس، المدير العام لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الذي سلَّم لسماحته التقرير الختامي لفرع المنطقة الشرقية.
وتفصيلاً، شكر "آل الشيخ" خلال الاستقبال المدير العام للفرع على ما يقدمه الفرع من جهود ومشاركات ومبادرات في إطار الرسالة السامية التي تضطلع بها الرئاسة في إيصال الفتوى، واستمع إلى شرح عما قام به الفرع خلال العام من مبادرات وجهود ومشاركات واستقبال للمراجعين.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، بمكتبه فهد المهيريس، المدير العام لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الذي سلَّم التقرير الختامي للفرع. وأشاد العواد بما عمله الفرع من جهود وأعمال خلال العام، وشكر المدير العام للفرع والعاملين فيه على ما قدموه من أعمال.
حضر الاستقبال المدير العام للفروع فهد النشوان، والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام أحمد النجعي، ومدير الشؤون الإعلامية أنس البراهيم.