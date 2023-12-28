مدير برنامج زراعة القوقعة: لا قوائم انتظار.. والعمليات تكلّف الدولة مليون ريال لكل مريض

وسلّط الضوء على كثرة الطنين في الأذن، حيث بيّن أن واحدًا من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم يعاني من الطنين، وقال: الطنين ليس مرضًا، ولكنه من أعراض مرض آخر، إضافة إلى أن إصابة الأذن لا تسبب فقدان الوعي بسبب استخدام سماعات البلوتوث.