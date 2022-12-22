فيديو.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسولين في جازان

تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين.
وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية في جازان مواطنًا قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.
وجرى رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام وداخل المحلات التجارية.
كما تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الأسواق الشعبية.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني؛ حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.