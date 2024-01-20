استمرت ثلاثة أسابيع بحضور لافت.. "بلدية ضرماء" تختتم فعالية "كشتة"

اختتمت بلدية محافظة ضرماء، أمس الجمعة، فعاليات مبادرة "كشتة" التي نظّمتها في حديقة سحاب بحي اليمامة، منذ ثلاثة أسابيع، وشهدت حضورًا مميزًا ولافتًا من الأهالي والزوّار وتخللها عديدٌ من الفعاليات والمسابقات.
وكرّم رئيس البلدية المهندس عبدالله البسامي؛ الجهات المشاركة والراعي الإستراتيجي جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، والرعاة الداعمين.. كما قدّم شكره وتقديره لجميع مَن أسهم في نجاح الفعالية.
يُشار إلى أن فعالية "كشتة" جاءت تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة الرياض لتفعيل المبادرات المجتمعية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في التعريف بالأماكن السياحية والاستمتاع بالأجواء الخلابة بمنطقة الرياض، وتهيئة المدن لسكانها والزوّار ورفع جودة الحياة بها.
وصاحبت الفعالية 6 أركان رئيسة تنوّعت بين ديوانية كشتة وركن التوعية الصحية والإسعافية وركن الأسر المنتجة وركن الفن والإبداع وركن الطفل والتلوين وركن التحديات.