استمرت ثلاثة أسابيع بحضور لافت.. "بلدية ضرماء" تختتم فعالية "كشتة"

اختتمت بلدية محافظة ضرماء، أمس الجمعة، فعاليات مبادرة "كشتة" التي نظّمتها في حديقة سحاب بحي اليمامة، منذ ثلاثة أسابيع، وشهدت حضورًا مميزًا ولافتًا من الأهالي والزوّار وتخللها عديدٌ من الفعاليات والمسابقات.