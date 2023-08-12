في يومهم العالمي.. المملكة أطلقت منظومة برامج ومشروعات ريادة الأعمال لصالح الشباب

وحرصت على دعم الشباب والاستفادة من أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع بناءة لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الإنسان بسعادة وأمان واستقرار، إضافة إلى الاهتمام بقضاياهم ودعم قدراتهم، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي تستثمر الطاقات وتوظف الإمكانات وتشحذ الهمم وتطور القدرات؛ باعتبارهم الحاضر وكل المستقبل، إضافة إلى الإسهام في بنائهم ثقافيًّا واجتماعيًّا باعتبارهم موردًا بشريًّا هامًّا؛ حيث يتجلى في هذا الصدد إطلاق منظومة برامج ومشروعات ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الأفكار والفرص إلى مشروعات قائمة.