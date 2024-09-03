"الداخلية" و"المركزي" يدشنان خدمات الهويات الرقمية للقطاع المالي عبر منصة "أبشر"

ويأتي تدشين الخدمات امتدادًا لنجاحات المملكة وتقدمها رقميًّا بالاستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها لتوفير تجربة مستخدم متميّزة تمكّنه من إتمام إجراءاته بيسر وسهولة، من خلال توفير خدمات إلكترونية تتيح للربط الشبكي للمؤسسات المالية في القطاع المالي التحقّق من الهويات الرقمية للمستفيدين، وإجراء التعاملات الرقمية بموثوقية عالية تعزّز من جودة الخدمات المقدّمة، بما يسهم في حماية البيانات الشخصية ومكافحة الاحتيال.