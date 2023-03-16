"الجفالي للسيارات" تتفاعل مع حملة مرسيدس- بنز "فنون السلامة"

تفاعلت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، مع الحملة الرقمية النوعية التي أطلقتها مرسيدس- بنز بعنوان (فنون السلامة)، وتَضمنت رسائل قيمة عن رفع الوعي العام تجاه مفهوم السلامة المرورية والأنظمة المستخدمة داخل المركبات؛ للمساهمة في تحقيق هذه الغاية، وجاءت مشاركة شركة الجفالي للسيارات مع الحملة في المملكة بأسلوب مميز جمع بين الدقة في إيصال الرسالة والإبداع في صناعة المحتوى، وتمثل في المحتوى المرئي من مقاطع الفيديو وتصاميم تضمنت إنفوجرافيك يساعد في توضيح الرسائل بالأرقام، وحوارات متنوعة مع خبراء ذوي اختصاصات مختلفة في مجال سلامة السيارات، كما تم عرض محتوى تفاعلي وترفيهي يوضح الابتكار الفريد الذي يتميز به نظام مرسيدس- بنز للسلامة؛ حيث لاقت الحملة تفاعلًا كثيفًا من متابعي مرسيدس- بنز في وسائل التواصل الاجتماعي.
وعن هذه الحملة أكد السيد "باسم ولي" رئيس التسويق والتطوير في الشركة، على التوعية المجتمعية بأهمية السلامة المرورية وأنظمة السلامة والأمان في السيارات؛ لما لذلك من تأثير بالغ في سلامة الأشخاص داخل المركبة وأيضًا مستخدمي الطريق. وتابع قائلًا: "تعتبر السلامة ومتطلباتها أحد الأساسات الجوهرية التي تأتي على رأس أولويات مرسيدس- بنز في كل ما تقدمه، انطلاقًا من مسؤوليتها لجعل الطرق بلا حوادث بحلول عام ٢٠٥٠، كما نعمل في شركة الجفالي للسيارات بجودة نظام الأمان المبتكر في سيارات مرسيدس- بنز، الذي يوفر أعلى درجات الأمان لعملائنا، وتفاعُلنا مع الحملة هو امتداد للعديد من المبادرات والأنشطة التي نقوم بها باستمرار لنشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع".
هذا وتزامنت الحملة في توقيتها، مع ذكرى تدشين نظام التوازن الإلكتروني ESP الذي مر على تدشينه ٢٥ عامًا، كما تزامنت أيضًا مع ذكرى تدشين نظام PRE-SAFE، الذي يوفر حماية مضاعفة لمنع الحوادث.