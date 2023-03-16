"الجفالي للسيارات" تتفاعل مع حملة مرسيدس- بنز "فنون السلامة"

تفاعلت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، مع الحملة الرقمية النوعية التي أطلقتها مرسيدس- بنز بعنوان (فنون السلامة)، وتَضمنت رسائل قيمة عن رفع الوعي العام تجاه مفهوم السلامة المرورية والأنظمة المستخدمة داخل المركبات؛ للمساهمة في تحقيق هذه الغاية، وجاءت مشاركة شركة الجفالي للسيارات مع الحملة في المملكة بأسلوب مميز جمع بين الدقة في إيصال الرسالة والإبداع في صناعة المحتوى، وتمثل في المحتوى المرئي من مقاطع الفيديو وتصاميم تضمنت إنفوجرافيك يساعد في توضيح الرسائل بالأرقام، وحوارات متنوعة مع خبراء ذوي اختصاصات مختلفة في مجال سلامة السيارات، كما تم عرض محتوى تفاعلي وترفيهي يوضح الابتكار الفريد الذي يتميز به نظام مرسيدس- بنز للسلامة؛ حيث لاقت الحملة تفاعلًا كثيفًا من متابعي مرسيدس- بنز في وسائل التواصل الاجتماعي.