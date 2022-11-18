ولي العهد المغربي يدشّن فرع المتحف الدولي للسيرة النبوية بالرباط

ويُعدّ المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمملكة المغربية، من أوائل المتاحف "الجائلة" المختصة بالسيرة النبوية، التي تعمل رابطة العالم الإسلامي على إنشائها في عددٍ من دول العالم، مزوّدةً بأحدث التقنيات الحديثة التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية، بتقنيات الـVR والعرض ثلاثي الأبعاد الذي يُظهر عديداً من المشاهد والمعالم التاريخية والمقتنيات، التي وردت في سيرة النبي الكريم ﷺ بسبع لغات عالمية، هي: العربية والإنجليزية والإسبانية والأوردية والفرنسية والتركية والإندونيسية.