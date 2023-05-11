محامٍ لـ"سبق: التعزير والسجن والغرامة تنتظر مروجي المخدرات.. بلغوا عنهم

وأشار إلى ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من النظام بالسجن والغرامة والمنع من السفر والمصادرة والإتلاف، وللمحكمة المُختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة التحقيق المُختصة، في أي مرحلة من مراحله أو في حال النظر في القضية عند توفر أسباب مُقنعة أن تحكم باجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمُهربي المخدرات أو تُجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، وذلك إلى أن يتم الحكم بالقضية، إذا وجدت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر تلك الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الإجرامية المذكورة في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.