من 90 دولة.. اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة

وتوجه الحجاج عقب استقرارهم في الفندق، إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء على ما وجدوه من عناية واهتمام، وتوفير ما يحتاج إليه الحاج من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.