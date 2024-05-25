مدير "الصحة العالمية" يشيد بالمشاريع والبرامج السعودية لتحسين الوضع الصحي للمحتاجين بالعالم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.