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مدير "الصحة العالمية" يشيد بالمشاريع والبرامج السعودية لتحسين الوضع الصحي للمحتاجين بالعالم

المستشار عبدالله الربيعة خلال لقائه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
المستشار عبدالله الربيعة خلال لقائه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة بين الجانبين في المجال الصحي، وآلية إيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين حول العالم.

ونوه تيدروس أدهانوم بالمشاريع والبرامج الطبية التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضع الصحي للمحتاجين في مختلف البلدان.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم

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