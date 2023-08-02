تجارب ناجحة بين "الصحة" و"سبل" لنقل وحدات الدم عبر "الدرونز" بالمشاعر المقدّسة

ويدعم مركز الإبداع بوزارة الصحة تطوير الأفكار، وتسريع المشاريع لإعادة تصميم الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحويل المبادرات الواعدة إلى مشاريع ابتكارية ترتقي بمستوى منظومة الرعاية الصحية، كما يعمل مركز الابتكار Station 25 في سبل على تمكين المؤشرات الاستراتيجية من خلال منهجيات الابتكار التي تساهم في معالجة التحديات، وتسريع نمو القطاع اللوجستي، لتحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد التجارية والدوائية واللوجستية.