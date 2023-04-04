44 مبنى .. "ترشيد" تُطلق أعمال رفع كفاءة الطاقة في مرافق هيئة المساحة الجيولوجية

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بلغ نحو 13 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى نحو 10 ملايين كيلو واط/ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 23% تقريباً، ونسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 5 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي نحو ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 29 ألف شتلة سنوياً.