كيف ألهمت شركة سعودية عالم البراندات العالمية!

لم يعد الأمر مقتصرًا على دور العطور الأوروبية لتقود عالم العطور بأفكارها الإبداعية، فالسعوديون أيضًا أصبحت لهم كلمتهم الإبداعية في عالم العطور، وأخذوا يشقون الطريق بأنفسهم لتسير عليه بقية البراندات العطرية تباعًا.
فكما دفعت رؤية 2030 السعوديين لينشطوا ويبدعوا في شتى المجالات الاقتصادية والفنية والرياضية، أبدعت "لافيرن" السعودية في عالم العطور، فقد صنعت لنفسها مكانًا راسخًا بين دور العطور الكبرى في وقت قصير، بمنتجات فاخرة، وأفكار إبداعية رائعة سواء على مستوى البيع، أو مستوى الإثراء الفني والتسويقي.
فقد شهدت وسائل التواصل ضجةً؛ حيث تداول الناس هناك خبر استخدام دار عطرية عالمية فكرة أبدعتها "لافيرن" في عام 2016، وسارت عليها بقية دور العطور من بعد ذلك.
فقد استخدمت "لافيرن" حلًا مبتكرًا أسهم في منح الثقة للعملاء في بيع العطور أون لاين، فقد تمثلت الطريقة في وضع عينة تجريبية مرفقة مع العطر، بإمكان العميل تجربتها، ثم استرجاع العطر إن لم يعجبه، ودلّت هذه الطريقة على احترام اختلاف الأذواق.
من جانب آخر، تفاجأ عملاء "لافيرن" بنفاد المنتجات على الموقع؛ فقد كانت عبارة "sold Out" تملأ الموقع بعد إقبال كبير ومذهل في الأشهر الماضية فاق التوقعات، ودلل أكثر على أهمية "لافيرن" في عالم العطور، وصعودها الصاروخي لتحتل المكانة الكبرى بين دور العطور الموجودة في السعودية.
فقد عوّدت عملاءها على جودة عالية في العطور ابتداءً من مكونات العطر، وانتهاءً بطريقة التغليف، فقد أنتجت الشركة نوتات غربية أوروبية احتوت على مكونات متنوعة؛ مثل الباتشولي، توباكو، البرغموت، خشب الصندل، والورد البلغاري، أيضًا النوتات المائية الزرقاء المتمثلة في "بلو لافيرن" عطر الصيف المعروف.
كما أنتجت نوتات عطرية شرقية احتوت على العود والمسك والعنبر والبخور.
وأسهمت في تعريف الناس بأهمية التفريق بين عطر صيفي، وعطر شتائي، وأولت لكل نوع من العطور أهمية خاصة به، كما أنها اهتمت بمحتويات الباكج المميزة التي تتمثل في نصوص أدبية تلامس قلب العميل، مرورًا بطريقة التعامل مع العملاء التي تتمثل في فريق خدمة عملاء سريع، ومبادر، ويحترم العميل، ويوليه أكبر قدر من الاهتمام. www.laverne.com