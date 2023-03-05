كيف ألهمت شركة سعودية عالم البراندات العالمية!

وأسهمت في تعريف الناس بأهمية التفريق بين عطر صيفي، وعطر شتائي، وأولت لكل نوع من العطور أهمية خاصة به، كما أنها اهتمت بمحتويات الباكج المميزة التي تتمثل في نصوص أدبية تلامس قلب العميل، مرورًا بطريقة التعامل مع العملاء التي تتمثل في فريق خدمة عملاء سريع، ومبادر، ويحترم العميل، ويوليه أكبر قدر من الاهتمام. www.laverne.com