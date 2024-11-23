تأييدٌ من "العُليا" تلاه "أمرٌ ملكي".. المدينة المنوّرة تشهد تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرّبة "الكوكايين"

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً بجانية -نيجيرية الجنسيةـ في منطقة المدينة المنوّرة؛ كانت قد أقدمت على تهريب الكوكايين المخدّر إلى المملكة.
تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بإحدى الجانيات في منطقة المدينة المنوّرة، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدمت شاكيرات علايدي جيوا ـنيجيرية الجنسيةـ على تهريب الكوكايين المخدّر إلى المملكة، وبفضلٍ من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقها حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليها وقتلها تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه، ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.
وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية شاكيرات علايدي جيوا ـنيجيرية الجنسيةـ يوم السبت بتاريخ 21 /5/ 1446هـ؛ الموافق 23 /11/ 2024م، بمنطقة المدينة المنوّرة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية، على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهرّبيها ومروّجيها، لما تسبّبه من إزهاقٍ للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيمٍ في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكٍ لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كلَّ مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.