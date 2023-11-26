منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. "التعليم" توقّع اتفاقية لتشغيل 3 مدارس للتميُّز العلمي

وسلّطت الوزارة الضوء خلال مشاركتها في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي أُقيم على مدى يومين، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعليم، مع إبراز مقومات وجاذبية السوق التعليمي في المملكة.