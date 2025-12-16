تعيين م. عبدالكريم الطويلي رئيسًا تنفيذيًا لـ"جنان العقارية" و"خليج الدانة السياحية"

ويُعدّ المهندس عبدالكريم الطويلي من القيادات البارزة في قطاع التطوير العقاري، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في الإدارة التنفيذية وتطوير المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية، حيث شغل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية في شركات تطوير عقاري كبرى، وأسهم في قيادة عمليات تطوير وإعادة هيكلة مؤسسية، إلى جانب إشرافه على محافظ مشاريع بمليارات الريالات في قطاعات سكنية وتجارية.