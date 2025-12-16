تعيين م. عبدالكريم الطويلي رئيسًا تنفيذيًا لـ"جنان العقارية" و"خليج الدانة السياحية"

أعلنت شركتا "جنان العقارية" و"خليج الدانة" السياحية، عن تعيين المهندس عبدالكريم بن محمد الطويلي رئيسًا تنفيذيًا للشركتين، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز منظومة القيادة التنفيذية، ودعم مسار النمو والتوسع في مجالي التطوير العقاري والسياحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التعيين ضمن توجه الشركتين نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي، في ظل مرحلة تشهد توسعًا في الأعمال وتطويرًا في نماذج العمل، بما يتطلب قيادة تنفيذية تمتلك خبرة مهنية وقدرة على المواءمة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي.
ويُعدّ المهندس عبدالكريم الطويلي من القيادات البارزة في قطاع التطوير العقاري، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في الإدارة التنفيذية وتطوير المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية، حيث شغل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية في شركات تطوير عقاري كبرى، وأسهم في قيادة عمليات تطوير وإعادة هيكلة مؤسسية، إلى جانب إشرافه على محافظ مشاريع بمليارات الريالات في قطاعات سكنية وتجارية.
كما يتمتع الطويلي بخبرة في نماذج الشراكات الاستراتيجية وتطبيق أطر الحوكمة وإدارة المشاريع، ما يعزّز قدرته على قيادة المرحلة المقبلة ودعم استدامة النمو ورفع كفاءة التشغيل في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ويحمل الطويلي درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويُعرف برؤية عملية وقدرة على إدارة المنظمات وقيادة الفرق، بما يسهم في رفع جاهزية المشاريع وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكدت الشركتان أن هذا التعيين يأتي في إطار حرصهما على استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وتعزيز تنافسية المشاريع، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة على مستوى التطوير العقاري والوجهات السياحية.
وتُعد جنان العقارية من الشركات الوطنية المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة، مع تركيزها على التخطيط الحديث وجودة المنتجات العقارية، فيما تعمل خليج الدانة السياحية على تطوير وجهات سياحية وترفيهية نوعية تسهم في تنشيط السياحة الساحلية وتقديم تجارب متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار.