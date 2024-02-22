المشرف على "إغاثي الملك سلمان": ذكرى يوم التأسيس تحمل معانٍ عظيمة وقيماً راسخة

وأوضح أن ذكرى يوم التأسيس تحمل معانٍ عظيمة وقيماً راسخة وإبرازًا لتاريخ عريق وحضارة دولة أُرسيت دعائمها قبل ثلاثة قرون، وتؤكد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ انطلاقها، حيث قامت على ثوابت ومبادئ متينة، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود وأبنائه الملوك من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الذي ازدان بالإنجازات التنموية المتلاحقة والنهضة الشاملة وفقًا لرؤية 2030 الثاقبة التي وضعت أساس التقدم الحضاري والاقتصادي للدولة في جميع الميادين ورسخت المكانة الدولية للمملكة على الأصعدة كافة لتكون في مصاف الدول المتقدمة.