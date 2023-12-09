نجاة 18 شخصًا داهمتهم السيول في سبت الجارة.. اضطروا لترك سياراتهم

واضطر هؤلاء الأشخاص إلى الهروب من المكان بأطفالهم تاركين سياراتهم بما فيها من أشياء ليجرفها السيل أمام أعينهم، ولم يتمكنوا من إخراجها بسبب ضيق مجرى الوادي المحاط بالجبال من الجانبين والتي صعدوها على أقدامهم للنجاة من خطر السيل الذي سرعان ما جرف وأتلف مركباتهم الثلاث وكانت من نوع جمس.