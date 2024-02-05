أمير منطقة الرياض يفتتح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض

وأكد سمو الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة، حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على خدمة المواطن والمقيم ورعايته الصحية وفق أعلى المعايير الطبية والصحية العالمية، مقدمًا شكره لمجموعة فقيه الطبية، على تدشينها المستشفى في مدينة الرياض، متمنيًا التوفيق للمجموعة في عملها وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.