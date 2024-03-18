على طريق الدائري الرابع.. وفاة طالبتين وإصابة أخريات في حادث مروري بمكة المكرمة والجهات المختصة تحقق

توفيت طالبتان من جامعة أم القرى وأصيبت أخريات، إثر حادث مروري أليم تعرضن له اليوم على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات؛ فإن حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع " باص" على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى فرع الزاهر، ما تسبب ذلك في وفاة طالبتين وإصابة أخريات من جراء الحادث.
وتشير المعلومات إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، وسط مطالبات من أولياء الأمور بضرورة التأكيد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.
وقد باشرت الجهات المختصة؛ الحادث على الفور وفتحت ملف تحقيق حول ملابسات الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لذوي الطالبتين سائلةً الله عز وجل أن يرحمهما ويسكنهما فسيح جنانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.