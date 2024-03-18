على طريق الدائري الرابع.. وفاة طالبتين وإصابة أخريات في حادث مروري بمكة المكرمة والجهات المختصة تحقق

وبحسب المعلومات؛ فإن حادثاً مرورياً وقع ظهر اليوم على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع " باص" على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى فرع الزاهر، ما تسبب ذلك في وفاة طالبتين وإصابة أخريات من جراء الحادث.