الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار تنظم جناح "استثمر في السعودية" في Web Summit 2025

يُذكر أن المملكة تُعدّ واحدة من أسرع وجهات الاستثمار نموًا في العالم، حيث تتجاوز استثماراتها في التقنية 14.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل اقتصادها الرقمي إلى 76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما تُقدم مجموعة من المبادرات الحكومية في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمار وتسهيل التأسيس والعمليات بسلاسة في المملكة.