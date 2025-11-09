الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار تنظم جناح "استثمر في السعودية" في Web Summit 2025

تنظم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار جناح "استثمر في السعودية" المشارك في Web Summit 2025، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري في عاصمة الجمهورية البرتغالية لشبونة؛ بهدف تسليط الضوء على مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، والتطور الذي تشهده في التقنية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.
ويستعرض جناح "استثمر في السعودية" خلال مشاركته الأهداف الإستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في المملكة، إضافة إلى تقديم المعلومات والدراسات، والإمكانات التي تمتلكها المملكة وإيجاد الشراكات الممكنة؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تناقش الجهات المشاركة التحول الرقمي في المملكة من خلال الجلسات الحوارية وعقد الاجتماعات، إضافة إلى إعلانات المشاريع الجديدة وآخر تطورات المشاريع القائمة، وهي: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والإقامة المميزة، وبرنامج جودة الحياة، وشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
يُذكر أن المملكة تُعدّ واحدة من أسرع وجهات الاستثمار نموًا في العالم، حيث تتجاوز استثماراتها في التقنية 14.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل اقتصادها الرقمي إلى 76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما تُقدم مجموعة من المبادرات الحكومية في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمار وتسهيل التأسيس والعمليات بسلاسة في المملكة.