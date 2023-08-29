الفلكي "عودة" يُفصل "ظاهرة القمر الأزرق العملاق" ويؤكد: لا تستحق هذه الضجة الإعلامية

‏وتفصيلاً، قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة في تغريدة على حسابه بـ X": إن ظاهرة القمر الأزرق مجرد اصطلاح ولا علاقة للون الأزرق بالموضوع! وبالأصل أطلق هذا المصطلح على البدر الثالث في حالة حدوث أربعة بدور في فصل واحد (ثلاثة أشهر)، ولكن مع الزمن تغير هذا التعريف بسبب خطأ في مقال نشر في إحدى المجلات الفلكية، وأصبح يطلق على البدر الثاني في حالة حدوث بدرين في شهر ميلادي واحد، وهذا ما سيُحدث هذا الشهر، فقد حصل البدر الأول يوم 01 أغسطس، وسيحدث الثاني يوم الخميس 31 أغسطس".