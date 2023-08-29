الفلكي "عودة" يُفصل "ظاهرة القمر الأزرق العملاق" ويؤكد: لا تستحق هذه الضجة الإعلامية

ينتشر في هذه الآونة خبر حول ظاهرة "القمر الأزرق العملاق" الذي سيحدث صباح يوم الخميس 31 أغسطس، وقد صاحبته مبالغات وسوء فهم لدى البعض.
وتفصيلاً، قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة في تغريدة على حسابه بـ X": إن ظاهرة القمر الأزرق مجرد اصطلاح ولا علاقة للون الأزرق بالموضوع! وبالأصل أطلق هذا المصطلح على البدر الثالث في حالة حدوث أربعة بدور في فصل واحد (ثلاثة أشهر)، ولكن مع الزمن تغير هذا التعريف بسبب خطأ في مقال نشر في إحدى المجلات الفلكية، وأصبح يطلق على البدر الثاني في حالة حدوث بدرين في شهر ميلادي واحد، وهذا ما سيُحدث هذا الشهر، فقد حصل البدر الأول يوم 01 أغسطس، وسيحدث الثاني يوم الخميس 31 أغسطس".
وبيّن أن ظاهرة القمر العملاق هو مسمى مستحدث، يطلق في حالة تزامن حدوث البدر مع وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض (الحضيض)، حيث سيكون القمر في الحضيض يوم الأربعاء 30 أغسطس، وسيحدث البدر صباح الخميس 31 أغسطس. وهذه الظاهرة تحدث 3 أو 4 مرات في السنة، وستحدث هذه المرة متزامنة مع ظاهرة القمر الأزرق أيضًا.
وأشار الفلكي "عودة" إلى أن حجم القمر البدر سيكون أكبر بشكل بسيط بالكاد يلاحظ بالعين المجردة، علمًا بأن القمر البدر "يبدو" كبيرًا دائمًا وقت الشروق والغروب سواء تزامن ذلك مع كونه في الحضيض أو الأوج، وختم بقوله: "كلتا الظاهرتين لا تستحقان هذه الضجة الإعلامية".