"دائرة الأهلة" بالمحكمة العليا تعلن اليوم ثبوت رؤية هلال شعبان لعام 1445هـ

وجاء في قرار المحكمة: اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر شعبان لعام 1445هـ مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 2 / 2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص؛ أصدرت القرار رقم (179/هـ) وتاريخ 1 / 8 /1445هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن اليوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ.