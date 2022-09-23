القطيف تحتفل باليوم الوطني 92 بأكثر من 14 ركنًا في كورنيش المجيدية

وتنوعت الفعاليات بأكثر من أربعة عشر ركنًا؛ من بينها ركن برنامج الرعاية والتأهيل التعريفي الذي احتوى على بعض المجسمات الوطنية الهادفة، وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية التي يقدمها البرنامج بالمجان لجمهوره من زوار مهرجان اليوم الوطني 92، وركن قادة الوطن الذي عمل بشكل مجسم هرمي يعلو قمة الهرم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وعلى يمينه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعلى يساره ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله؛ حيث شكلت لوحة وطنية رائعة لاقت استحسان الجمهور، والتقطت مجموعة من الصور من قبل زوار هذا الركن الوطني.