القطيف تحتفل باليوم الوطني 92 بأكثر من 14 ركنًا في كورنيش المجيدية

انطلقت فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل "بناء" في كورنيش المجيدية بالقطيف ومدينة جواثا السياحية بالأحساء؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية.
وتنوعت الفعاليات بأكثر من أربعة عشر ركنًا؛ من بينها ركن برنامج الرعاية والتأهيل التعريفي الذي احتوى على بعض المجسمات الوطنية الهادفة، وركن الاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية التي يقدمها البرنامج بالمجان لجمهوره من زوار مهرجان اليوم الوطني 92، وركن قادة الوطن الذي عمل بشكل مجسم هرمي يعلو قمة الهرم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وعلى يمينه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعلى يساره ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله؛ حيث شكلت لوحة وطنية رائعة لاقت استحسان الجمهور، والتقطت مجموعة من الصور من قبل زوار هذا الركن الوطني.
وشمل المهرجان: ركن الخط العربي والحفر على الخشب بأيدي محترفين في هذا المجال؛ حيث قدمت مجموعة من الهدايا للزوار، بالإضافة إلى ركن البالونات والشخصيات الكرتونية التي شكلت أهمية وأضافت الفرحة للأطفال، وركن طباعة علم بلادي بشكل مباشر التفاعلي، كما تواجد خلال هذا المهرجان ركن التصوير الفوري الخاص ببرنامج الرعاية والتأهيل، وركن الضيافة، بالإضافة إلى ركن الرسم على الوجه والتلوين للأطفال والرسم الحر المباشر بأيدي مجموعة من الفنانين التابعين لجمعية جوسفت، كما تواجد ركن خريطة المملكة العربية السعودية، وركن التوقيع، والعديد من الأركان الهادفة التفاعلية، بالإضافة إلى المسابقات الوطنية والأوبريت بقيادة النهام محمد السنونة، وإخراج الأستاذ علي آل دعبل.