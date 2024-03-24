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غياب الطلاب خلال رمضان.. "مختص": للأسرة دور داعم للمدارس والمعلمين لمكافحة الظاهرة
"الحمادي": يجب على المعلمين الاستمرار بشرح الدروس وعدم النظر في الغياب الجماعي
أوضح الباحث في شؤون التعليم عبداللطيف الحمادي أن وزير التعليم حمل مديري المدارس مسؤولية غياب الطلاب، والوزارة أصدرت تعاميم كثيرة لتطبيق الأنظمة.
ولفت الحمادي إلى أن دور الأسرة ضروري ومهم لعلاج المشكلة خاصة وأن السنوات القادمة ستكون فيها الدراسة خلال رمضان.
وتابع في مداخلة للإخبارية أنه يجب على المعلمين الاستمرار في شرح الدروس التعليمية وعدم النظر في غياب الطلاب الجماعي خلال رمضان، لإجبارهم على الحضور.