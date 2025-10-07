الأميرة سرى بنت سعود تطلق كتاب "الرياض".. رحلة في أروقة وتاريخ عاصمة المملكة

ضمن مشروع متكامل لإصدار سلسلة كتب تفاعلية تُسلط الضوء على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تحت عنوان "مجموعة سرى"، أطلقت صاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد كتاب "الرياض" في نسخة تفاعلية فاخرة وبأسلوب فريد جاذب يجمع بين الإبداع والأدب والرسم، في إصدار يهدف للاحتفاء بتاريخ العاصمة السعودية وثقافتها الغنية.
ويأتي هذا الإصدار الأول ليمثل بوابة تعريفية شاملة عن الرياض، باعتبارها القلب النابض للبلاد ومركزها الثقافي والاقتصادي.
والكتاب، الذي صدر عن دار ورقة للنشر، يجمع بين السرد الثقافي والرسوم التوضيحية واللمسات الإبداعية، ليقدّم تجربة تفاعلية فريدة للقارئ، سواءً كان من أبناء المملكة أو من الزوار الراغبين في اكتشافها عن قرب. وتم إعداد محتوى الكتاب بأسلوب يجمع بين الدقة التاريخية والجاذبية البصرية، ليكون دليلًا سياحيًا وثقافيًا يسهُل تصفُّحه ويمتع القارئ بتفاصيله الغنية.
عن الكتاب، تقول الأميرة سرى "يأتي كتاب الرياض ليجسد رسالة حب وفخر لعاصمة الوطن، ومع كل صفحة، أشارك القراء كنوزاً منها طالما أسرَتني، من مناظرها الطبيعية الخلابة وروائحها الزكية ونكهاتها الأصيلة، إلى تاريخها العريق وأبنائها المعروفين بكرمهم وطيبهم."
ويستعرض كتاب "الرياض" مزيجًا من أبرز المعالم التاريخية والحديثة في العاصمة، مثل قصر المصمك الذي شكّل نقطة انطلاق لتوحيد المملكة، والدرعية المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب ناطحات السحاب المدهشة مثل برج المملكة وبرج الفيصلية. كما يسلّط الضوء على تجارب معيشية أصيلة، مثل الأسواق الشعبية مثل "سوق الديرة"، والأطباق التراثية التي تشتهر بها المنطقة مثل الحنيني والمفطح والمرقوق، فضلًا عن الأنشطة الصحراوية والتجارب الثقافية التي تمنح الرياض تفردها.
ويمتد الكتاب إلى ما هو أبعد من المعالم، إذ يُقدّم للقراء لمحة عن روح العاصمة السعودية، التي تُجسد رحلة السعوديين التاريخية نحو بناء وطن حديث يجمع بين الأصالة والابتكار. ومن خلال النصوص والصور والرسوم التوضيحية، يضع الكتاب القارئ في قلب التجربة، ليشعر وكأنه يعيش تفاصيل الرياض بكل زواياها.
ومشروع "مجموعة سرى" الذي تقوده الأميرة سرى لا يقتصر على الرياض فقط، بل يشمل إصدار سلسلة متكاملة من الكتب تغطي مختلف مناطق المملكة، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وتهدف إلى أن تكون مرجعًا ثقافيًا وسياحيًا للأجيال القادمة، وإلى إبراز جماليات المملكة للعالم، عبر عدسة تفيض بالشغف والفضول.
وأضافت الأميرة سرى "أنا مؤمنة بأن المملكة هي كنز يستحق أن يُكتشف ويُحتفى به، وهذه السلسلة هي دعوة مفتوحة للجميع، مواطنين وزوارًا، لاكتشاف المملكة من جديد، والتعرّف على تفاصيلها المدهشة."
يشار إلى أن هذا الإصدار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نهضة ثقافية وسياحية غير مسبوقة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ومركز ثقافي رائد. ومن المتوقع أن تلقى سلسلة الكتب التفاعلية التي تعمل عليها الأميرة سرى آل سعود اهتمامًا واسعًا من القراء والباحثين والمهتمين بالسياحة والتراث، لما تحمله من محتوى ثري وأسلوب حديث يواكب تطلعات الأجيال الجديدة.
بهذا الإصدار، تسجّل الأميرة سرى آل سعود خطوة نوعية جديدة نحو تعريف العالم بوجه المملكة الثقافي والحضاري، مؤكدة أن "الرياض" ليس مجرد كتاب عن مدينة، بل بداية رحلة أوسع لاكتشاف المملكة العربية السعودية بكل تفاصيلها.