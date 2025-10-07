الأميرة سرى بنت سعود تطلق كتاب "الرياض".. رحلة في أروقة وتاريخ عاصمة المملكة

يشار إلى أن هذا الإصدار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نهضة ثقافية وسياحية غير مسبوقة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ومركز ثقافي رائد. ومن المتوقع أن تلقى سلسلة الكتب التفاعلية التي تعمل عليها الأميرة سرى آل سعود اهتمامًا واسعًا من القراء والباحثين والمهتمين بالسياحة والتراث، لما تحمله من محتوى ثري وأسلوب حديث يواكب تطلعات الأجيال الجديدة.