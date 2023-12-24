الممثلة ميلا الزهراني لـ"سبق": المسرح السعودي لم يعد "ذكوريًّا"

في جانب آخر، تحدثت سهى الحكمي، مدربة فنون أدائية منذ 20 عامًا، عن دورها في هذا المجال من خلال دعم أداء الممثلين على خشبة المسرح، وقالت: العروض المسرحية تتضمن عروضًا حركية، وأداء رقصات معينة، وتعبيرًا جسديًّا بالوجه والملامح التي تحتاج إلى تدريب.. فهو شيء مكمل، وليس أمرًا جديدًا وطارئًا على الفنون المسرحية.