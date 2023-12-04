إقبال غير مسبوق مع نهاية عام 2023 .. استمرار ارتفاع حجوزات مشاريع الوطنية للإسكان بنسبة 100%

كما يأتي هذا الارتفاع المتسارع في الحجوزات نتيجة لطرح عددٍ من المشاريع السكنية في مختلف المناطق، وتلبية لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، ومن أبرز المشاريع تدشين ضاحية الفرسان بالرياض لتوفر أكبر معروض عقاري بمستوى عالٍ من الجودة والرفاهية، فيما تمّ أيضًا تدشين ضاحية سدايم في محافظة جدة، والعديد من المشاريع السكنية بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسية والتي بلغ عددها 46 مشروعًا سكنيًا خلال هذا العام، لتقدم نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة.