إقبال غير مسبوق مع نهاية عام 2023 .. استمرار ارتفاع حجوزات مشاريع الوطنية للإسكان بنسبة 100%

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن ارتفاع حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة كبيرة تصل إلى 100% مقارنة بنوفمبر عام 2022، وذلك ضمن خطط و إستراتيجيات الوطنية للإسكان في طرح عددٍ من المشاريع السكنية الضخمة والتي جاءت لتحقق الموازنة بين التزايد السكاني والنمو الحضاري السريع الذي أدى إلى زيادة الطلب على السكن وبين زيادة المعروض العقاري لتلبية هذا الاحتياج وفق نهجٍ عمراني مستدام.
حيث بلغ مجمل الحجوزات في نوفمبر 2022 ( 5931 حجزًا ) ، فيما وصلت الحجوزات في نوفمبر الحالي عام 2023 ( 12503حجزًا ) ، كما تمّ بيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 250 ألف ريال مقارنة بأسعار العام الماضي والذي بلغ أقل عقد فيها بـقيمة 321 ألف ريال للوحدة السكنية.
كما يأتي هذا الارتفاع المتسارع في الحجوزات نتيجة لطرح عددٍ من المشاريع السكنية في مختلف المناطق، وتلبية لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، ومن أبرز المشاريع تدشين ضاحية الفرسان بالرياض لتوفر أكبر معروض عقاري بمستوى عالٍ من الجودة والرفاهية، فيما تمّ أيضًا تدشين ضاحية سدايم في محافظة جدة، والعديد من المشاريع السكنية بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسية والتي بلغ عددها 46 مشروعًا سكنيًا خلال هذا العام، لتقدم نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%،