القيادة تهنئ رئيس جمهورية إستونيا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.