"أبواثنين": "إكسبو الرياض" فرصة ذهبية للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في بنائه وتشييده

رفع عساف بن سالم أبوثنين، عضو مجلس الشورى، التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وقال: "مبروك الفوز لنا قيادة وشعبًا، والحمد لله على ما تحقق من إنجاز وطني، وأدام الله عز بلادنا المملكة العربية السعودية، وشكرًا لكل من دعم وساند موقف السعودية من الأشقاء والأصدقاء في هذا التصويت والاختيار".
وأضاف: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المستمر من القيادة الرشيدة".
وأكد "أبو ثنين" أن إقامة معرض إكسبو الدولي في الرياض ستعود بالفائدة الكبيرة على الجميع، وستشكل نقلة كبيرة للعاصمة السعودية خاصة، موضحًا أن ملف الرياض إكسبو 2030 كان مقنعًا لجميع الدول؛ لهذا جاء الفوز باكتساح؛ إذ تم تأكيد التزام السعودية بتمكين المشاركة الكاملة والمتساوية للجميع؛ فملف الرياض إكسبو 2030 يتيح للدول حرية تحديد الأجنحة بكل مرونة؛ إذ تتسم الأجنحة بالتنوع واختلاف الأحجام.
وقال "أبوثنين" إن المعرض يمثل فرصة ذهبية للشركات المحلية والعالمية على حد سواء للمشاركة في بنائه وتشييده؛ وهو ما يعود عليها بالنفع، ويساهم في انتعاش كبير في العديد من المجالات.