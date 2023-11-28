"أبواثنين": "إكسبو الرياض" فرصة ذهبية للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في بنائه وتشييده

رفع عساف بن سالم أبوثنين، عضو مجلس الشورى، التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله-؛ بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وقال: "مبروك الفوز لنا قيادة وشعبًا، والحمد لله على ما تحقق من إنجاز وطني، وأدام الله عز بلادنا المملكة العربية السعودية، وشكرًا لكل من دعم وساند موقف السعودية من الأشقاء والأصدقاء في هذا التصويت والاختيار".