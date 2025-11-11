في إطار "السعودية الخضراء".. تشجير أكثر من 4000 شتلة في رنية وجدة ورابغ

أما في محافظة جدة، فقد نفّذ المكتب، ممثلًا بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة تشجير داخل جامعة جدة للبنات في حي الفيصلية، تم خلالها زراعة 1000 شتلة من النباتات المحلية، بمشاركة منسوبات الجامعة والطالبات، بهدف رفع الوعي البيئي وترسيخ دور المؤسسات التعليمية في دعم الاستدامة البيئية.