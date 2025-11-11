في إطار "السعودية الخضراء".. تشجير أكثر من 4000 شتلة في رنية وجدة ورابغ

في إطار مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، تواصل مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظات رنية وجدة ورابغ، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرات التشجير وتنمية الغطاء النباتي، عبر زراعة أكثر من 4000 شتلة، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.
ففي محافظة رنية، نفّذ المكتب مبادرة تطوعية بعنوان "تشجير المدرسة الابتدائية السابعة"، بمشاركة 30 متطوعًا قدموا أكثر من خمس ساعات من العمل الميداني، جرى خلالها زراعة أكثر من 100 شتلة متنوعة داخل المدرسة ومحيطها، في خطوة تعكس وعي المشاركين وحرصهم على تعزيز ثقافة العمل البيئي والتطوعي.
أما في محافظة جدة، فقد نفّذ المكتب، ممثلًا بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة تشجير داخل جامعة جدة للبنات في حي الفيصلية، تم خلالها زراعة 1000 شتلة من النباتات المحلية، بمشاركة منسوبات الجامعة والطالبات، بهدف رفع الوعي البيئي وترسيخ دور المؤسسات التعليمية في دعم الاستدامة البيئية.
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبد الله القرني، أن المكتب يواصل تنفيذ مبادرات بيئية في المدارس والجامعات والمرافق العامة، ضمن جهود إشراك مختلف فئات المجتمع في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
وفي محافظة رابغ، أطلق مكتب الوزارة مبادرة نوعية بالتعاون مع بلدية مركز حجر، تضمنت زراعة 3180 شتلة من الأشجار المحلية وأشجار الظل والزينة، لتجميل الشوارع الرئيسة والحدائق العامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
وأوضح مدير المكتب المهندس رده بن عبادل القارزي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لبرامج التشجير التي ينفذها المكتب، مؤكدًا أن شعارها "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر" يجسّد التزام بيئة رابغ بنشر الوعي البيئي وغرس قيم العناية بالطبيعة والمجتمع الأخضر.
وتجسّد هذه المبادرات صورة مشرقة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع التعليمي والبلدي، بما يسهم في بناء بيئة أكثر استدامة ومجتمع أكثر وعيًا بمسؤوليته تجاه الطبيعة.