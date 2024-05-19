"استمطار السحب" عن تصريحات رئيس الأرصاد: إحدى فرص تحسين الطقس وضمن عدد من الدراسات

وتابع: ويود البرنامج التوضيح أن إدارة تحسين الطقس التي يقوم البرنامج عليها منذ انطلاقته تعمل وفق إطار علمي ومنهجية بحثية بإشراف خبراء في شؤون تحسين الطقس، بالشراكة والتعاون مع مراكز أبحاث وجامعات عالمية متخصصة في هذا المجال؛ بهدف تحسين أحوال الطقس على المناطق المستهدفة ومنها العاصمة المقدسة والمشاعر، وتتطرق تلك الأبحاث والدراسات إلى الاستفادة المثلى من العناصر التي يمكن أن تساعد في بلورة هذا الملف البحثي، ويسهم -بمشيئة الله- في تسجيل نتائج إيجابية وبالاستفادة أيضًا من التقنيات الجديدة لبرنامج الاستمطار التي أدرجت مؤخرًا؛ ومنها المولدات الأرضية التي ستعمل قريبًا في البرنامج؛ لتحفيز السحب من المرتفعات وليس عبر الطائرات، إضافةً إلى طائرة أبحاث فيزياء السحب والتي دخلت الخدمة مؤخرًا، وتعد الأحدث عالميًا في هذا المجال.