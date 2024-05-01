"البديوي": اللجنة الوزارية لشؤون التقييس اعتمدت 17 مشروع لائحة فنية خليجية

وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون بأن اللجنة ناقشت مجموعة من الموضوعات التي تعزّز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة، موضحًا أن اللجنة اعتمدت لوائح فنية خليجية جديدة، كما اعتمدت تحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.