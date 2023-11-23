جدة.. أول مدينة للتوأمة الرقمية في المنطقة.. وقريبًا في المشاعر المقدسة

وأشار إلى أن "هناك عددًا من الأقسام لمدن توأمة رقمية: صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، تختلف من واحدة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال: واحد هو مجرد مجسم لا توجد به معالم، لكن نحن وصلنا في جدة إلى تفصيل درجة ثلاثة، وهو ما يعني مدينة توأم افتراضية لجدة بجميع التفاصيل".