جدة.. أول مدينة للتوأمة الرقمية في المنطقة.. وقريبًا في المشاعر المقدسة

عبّر الأستاذ المساعد في نظم المعلومات الدكتور عبد الله البركاتي عن فخره بإنشاء مدينة توأم افتراضية كاملة لمدينة جدة، وهي الأولى على مستوى المنطقة التي يتم نسخها بجميع التفاصيل من "A to z “، حتى على مستوى شبابيك المباني.
وقال "البركاتي" في لقاء له على قناة "الإخبارية": إن أمانة مدينة جدة بالتعاون مع شركة جوتي، أنشأت توأمة رقمية لمدينة جدة كاملة حيث وصلنا إلى مرحلة مدى التفاصيل.
وأشار إلى أن "هناك عددًا من الأقسام لمدن توأمة رقمية: صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، تختلف من واحدة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال: واحد هو مجرد مجسم لا توجد به معالم، لكن نحن وصلنا في جدة إلى تفصيل درجة ثلاثة، وهو ما يعني مدينة توأم افتراضية لجدة بجميع التفاصيل".
وأضاف: "استخدمنا في هذا المشروع طائرات مأهولة قامت بتصوير جوي لكامل مدينة جدة بعد ذلك دخلت مرحلة المعالجة بعد ذلك إلى نموذج التوأم الرقمي، وهذه تعد سابقة تسجل لأمانة مدينة جدة كأول مدينة على مستوى العالم يتم نسخها بمثل هذا المستوى من التفاصيل".
وأشار إلى أن "المشروع تم بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، وهي شركة إزري وهو شريك بلاتينيوم، كما استخدمنا بعض التقنيات وطورناها هنا في السعودية وهذا أمرنا نفتخر به وهو توطين جزء من التقنية، ويتماشى مع رؤية المملكة بتوطين القطاع التقني، جزء من الأعمال كانت بالتعاون مع شريكنا شركة إزري، وجزء كبير منها تم داخل المملكة".
وختم قائلاً: "قريبًا إن شاء الله سوف يكون لدينا توأمة رقمية لمدينة مكة المكرمة بالتعاون مع مكة والهيئة الملكية للمشاعر المقدسة، وهذا شيء يسعدنا جميعًا".
يُذكر أن تقنية "التوأم الرقمي" مجال سريع الظهور في مجال التحول الرقمي، ولديها إمكانات كبيرة للتطبيق ودور كبير إذا ما تم تنفيذه بشكل صحيح داخل المدن الذكية، والتوأم الرقمي هو في الأساس نسخة طبق الأصل افتراضية لكيان مادي أو نظام، حيث إنه يدمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج محاكاة رقمية حية يتم تحديثها وتغييرها كما يحصل في الواقع.
ويجمع "التوأم الرقمي" للمدن بين الجزء المادي والعوالم الرقمية، مما يتيح إدارة المدن القائمة على البيانات والخدمات الذكية والأنظمة التفاعلية، فهي تتمتع بالقدرة على تحويل المدن إلى كيانات أكثر ذكاءً، مما يؤدي إلى تنمية حضرية عالية الجودة ونمو مستدام.