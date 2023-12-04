إنقاذ طفلة كانت تعاني من "ورم خلقي" بمجمع فيصل الطبي

وبعد الانتهاء من العملية نقلت الطفلة إلى التنويم دون أي مضاعفات، لاستكمال العلاج الطبي مع مضادات حيوية مكثفة بناءً على نتيجة تحاليل المزارع من الدم، البول، السائل النخاعي، الورم والصديد.