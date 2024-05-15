السعودية وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته

وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية جيبوتي، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي يحظى برعاية سمو ولي العهد المقام في مدينة الرياض.