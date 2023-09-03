تفوق 2.5 مليار.. "فيصل بن نواف" يتسلّم تقرير "المشاريع الخمسية لجامعة الجوف"

نوّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بالدعم المتواصل واللامحدود الذي يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتجويد العمل التعليمي وتطويره، ودعمه بكل ما يُسهم في بناء الوطن، وتنمية الإنسان ليكون أنموذجًا عالميًّا في التطوّر النوعي على جميع المستويات، ومنافسة الأنظمة التعليمية العالمية في بناء أجيال واعدة للمستقبل، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.