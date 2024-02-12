محافظ "منشآت" يزور غرفة المدينة ويلتقي رواد الأعمال بالمنطقة

زار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني أمس، الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، الْتقى خلالها برئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن رجب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والعديد من رواد الأعمال بالمنطقة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض نماذج الشراكة وآلية التعاون ورصد الاحتياجات والفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال.
يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في المنطقة؛ بما يُسهم في إيجاد بيئة توفر فرصة مناسبة للمنشآت التجارية، وبما يمكّنها من دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في منطقة المدينة المنورة.