محافظ "منشآت" يزور غرفة المدينة ويلتقي رواد الأعمال بالمنطقة

يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في المنطقة؛ بما يُسهم في إيجاد بيئة توفر فرصة مناسبة للمنشآت التجارية، وبما يمكّنها من دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في منطقة المدينة المنورة.