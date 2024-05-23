شركة تطوير المربع الجديد تدعو شركات التصميم الرائدة للمشاركة في تنفيذ أعمال "المكعب"

وقد حققت شركة تطوير المربع الجديد حتى اليوم العديد من الإنجازات في رحلتها لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس، وأحرزت تقدماً كبيراً في إرساء ملامح المراحل الأولية في التصميم والتأسيس، وتتطلع الى الانتهاء من التصميم النهائي بحلول الربع الثالث من العام 2024، كما أنجزت أعمال الحفر لنحو 5 ملايين متر مكعب، إلى جانب تطوير الأساسات للبدء في أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من هذا العام.