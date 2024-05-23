شركة تطوير المربع الجديد تدعو شركات التصميم الرائدة للمشاركة في تنفيذ أعمال "المكعب"

أعلنت شركة تطوير المربع الجديد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن دعوتها لكبار شركات التصميم في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم، للمشاركة في تنفيذ أعمال الأيقونة المعمارية في وسط المربع الجديد "المكعب".
وتمثل هذه الدعوة فرصة فريدة لشركات التصميم والهندسة الرائدة للمساهمة في إنجاز وجهة حضرية تحولية هي الأولى من نوعها في العالم، تُعيد تعريف الهندسة المعمارية والاستدامة والتطور التقني، وتعزز مسارات التنمية الحضرية في المملكة، ومستقبل عاصمتها من خلال تنويع الاقتصاد، وخلق بيئة نابضة بالحياة، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
كما تمثل أيضاً خطوة مهمة إلى التقدم في مسيرة إنشاء المكعب الأيقوني، الذي يُعد القلب النابض لوسط المربع الجديد، وبوابة إلى عالم آخر يضم أحدث التقنيات.
وقد حققت شركة تطوير المربع الجديد حتى اليوم العديد من الإنجازات في رحلتها لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس، وأحرزت تقدماً كبيراً في إرساء ملامح المراحل الأولية في التصميم والتأسيس، وتتطلع الى الانتهاء من التصميم النهائي بحلول الربع الثالث من العام 2024، كما أنجزت أعمال الحفر لنحو 5 ملايين متر مكعب، إلى جانب تطوير الأساسات للبدء في أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتستعد شركة تطوير المربع الجديد حالياً للدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في خدمات التصاميم الهندسية المتعددة التخصصات، ومع الكيانات الشهيرة في مراجعة التصاميم وتقديم خدمات هندسية عالية الجودة. كما تعمل على تحقيق شراكات مع الجهات التي تقدم خدمات الإشراف على مراحل البناء، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرص مهمة للشركات المبتكرة وذات الرؤى المشتركة، التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل المشهد الحضري المستقبلي لمدينة الرياض.
وضمن هذا الإطار، تدعو الشركة المقاولين المهتمين بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع المبتكر، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المعلومات ومتطلبات وشروط التسجيل من خلال صفحة تسجيل الموردين الخاصة بالشركة على الرابط التالي:
وتعد هذه الدعوة فرصة هامة أمام المقاولين للمساهمة في المشروع الذي سيصبح رمزًا عالمياً للتميز المعماري والإنشائي، وسيفتح المجال للمشاركة في بناء إرث يُلهم الأجيال المقبلة، ويلعب دوراً رائداً في مستقبل المملكة العربية السعودية، مع المساهمة في تطوير وجهة عالمية المستوى تجسد تطلعات رؤية 2030.
تتطلع شركة تطوير المربع الجديد إلى العمل مع شركائها لاستكشاف الأساليب والحلول المبتكرة التي من شأنها إنجاز "المكعب"، وخلق أيقونة مزدهرة ومستدامة لمدينة الرياض والعالم.
يذكر أن المكعب سيكون أحد الأيقونات العالمية حيث تبلغ أبعاده 400 متر(الارتفاع، والطول، والعرض) وسيقع في قلب العاصمة الرياض.