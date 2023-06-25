"آل الشيخ": الفهم الذي يُسوّق له أعداء الإسلام لهدم الأوطان واستغلال الناس وترويعهم قد انتهى

وعن استضافة حجاج اليمن ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ردًّا على سؤال أحد الصحفيين، أفاد معاليه بأن هناك 1000 حاج من أبناء اليمن الشقيق يحجون هذا العام على ضيافة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى 150 عالمًا من علماء اليمن، يمثلون الشعب اليمنى بشرائحه كافة. مشيرًا إلى أن الجميع يرحبون بهم؛ إذ تربطنا بهم علاقات قوية، أولها الرابط الديني، والجوار والنسب والعادات والتقاليد.. وإننا على يقين بعودة الشعب اليمني ودولة اليمن إلى مكانتها الكبيرة؛ فهو شعب عربي أصيل محب لوطنه وأمته العربية والإسلامية.