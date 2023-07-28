"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدة باليمن

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية موريتانيا, حيث جرى أمس توزيع 17,287 سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 103,722 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.