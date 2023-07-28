"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدة باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.
وشهدت الفترة من 12 - 18 يوليو 2023م، في محافظة حجة ضخ 773.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.036.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 197 حقيبة نظافة لدورات المياه.
وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية موريتانيا, حيث جرى أمس توزيع 17,287 سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 103,722 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية موريتانيا تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.