87 منفذاً للبيع.. "أمانة المدينة": إنشاء 4 أسواق مؤقتة لمنتجات "ليالي رمضانية"

وبيّنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، أن مبادرة أسواق "ليالي رمضانية" تسعى إلى ترجمة الاحتياجات المجتمعية، إلى برامج ومبادرات تنموية، وتهيئة البيئات المناسبة لمشاركة أفراد المجتمع وتوظيف طاقاته، وتفعيل الاستثمار الاجتماعي، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والممارسات والتجارب المحلية والعالمية في المجال التنموي، مشيرةً إلى أن المبادرة تتيح الفرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها في أيام شهر الخير، وتمكينها من التواصل مع الجمهور وعرض أعمالها وإبداعاتها.