87 منفذاً للبيع.. "أمانة المدينة": إنشاء 4 أسواق مؤقتة لمنتجات "ليالي رمضانية"

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، إنشاء 4 أسواق مؤقتة للمنتجات الرمضانية تحت اسم "ليالي رمضانية"، وذلك بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة "مجتمعي"، بهدف دعم الأسر المنتجة، وإتاحة مساحة مناسبة للنشاطات التجارية، لعرض المنتجات بطابع رمضاني.
وتستهدف الأسواق التي يتم إنشاؤها في ممشى القصواء، وجادة قباء، وجوار مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بحي العزيزية، وحي سلطانة، أكثر من 147 أسرة منتجة، من خلال إقامة 87 منفذاً للبيع، بحيث تشمل المشاريع المتاح عرضها في المواقع: المأكولات الشعبية والرمضانية، والحرف اليدوية، والمنسوجات، وأدوات التجميل والعناية بالبشرة والإكسسوارات، ومما يتواءم مع الاشتراطات البلدية والصحية.
وبيّنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، أن مبادرة أسواق "ليالي رمضانية" تسعى إلى ترجمة الاحتياجات المجتمعية، إلى برامج ومبادرات تنموية، وتهيئة البيئات المناسبة لمشاركة أفراد المجتمع وتوظيف طاقاته، وتفعيل الاستثمار الاجتماعي، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والممارسات والتجارب المحلية والعالمية في المجال التنموي، مشيرةً إلى أن المبادرة تتيح الفرصة للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها في أيام شهر الخير، وتمكينها من التواصل مع الجمهور وعرض أعمالها وإبداعاتها.