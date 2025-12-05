المتطوعون السعوديون يحققون إنجازات إنسانية عالمية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بوصفه عنصرًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت هدفًا طموحًا يتمثل في الوصول إلى مليون متطوع.
وفي هذا الإطار، يؤدي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورًا محوريًا في تمكين المتطوعين السعوديين، وتوسيع حضورهم العالمي في ميادين العمل الإنساني، من خلال مبادرات نوعية وبرامج تطوعية متقدمة تعكس الريادة السعودية عالميًا.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقها المركز، تدشين "البوابة السعودية للتطوع الخارجي" التي أصبحت منصة رئيسية لاستقبال وتأهيل المتطوعين الراغبين في المشاركة ضمن البرامج الإغاثية خارج المملكة. وقد بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن أكثر من 82 ألف متطوع.
ونفّذ المركز منذ انطلاق برامجه التطوعية نحو 1,209 برنامجًا شمل 57 دولة، استفاد منها أكثر من 2.5 مليون فرد، شملت مجالات متعددة أبرزها القطاع الطبي، حيث أجريت 254 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية.
وفي عام 2024، أطلق المركز في تركيا برنامج "سمع السعودية" لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال، كأكبر حدث تطوعي إنساني من نوعه على مستوى العالم. وفي 2025، امتدت المبادرة إلى أطفال فلسطين في الأردن، وتونس، والسنغال، وكينيا، والصومال، محققة إنجازات غير مسبوقة، منها زراعة 42 قوقعة في 14 ساعة، و66 قوقعة في 20 ساعة.
كما أطلق المركز "برنامج أمل التطوعي السعودي" لمساندة الأشقاء في سوريا، ويشمل 104 حملات تطوعية في مجالات طبية وتعليمية وتمكينية، بمشاركة أكثر من 3,000 متطوع ومتطوعة من 45 تخصصًا، قدموا 218,500 ساعة تطوعية.
وفي إطار دعم المصابين، نفذ المركز برامج تركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل للمستفيدين في اليمن وسوريا وتركيا وأوكرانيا، على أيدي كوادر سعودية متخصصة.
ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة في الاحتفاء باليوم العالمي للمتطوعين في 5 ديسمبر من كل عام، تعزيزًا لقيم العطاء الإنساني، وتقديرًا للجهود الوطنية الرائدة في ميدان التطوع، ويمكن للراغبين في الالتحاق ببرامج المركز التسجيل عبر البوابة السعودية للتطوع الخارجي.