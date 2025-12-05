المتطوعون السعوديون يحققون إنجازات إنسانية عالمية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة

وفي عام 2024، أطلق المركز في تركيا برنامج "سمع السعودية" لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال، كأكبر حدث تطوعي إنساني من نوعه على مستوى العالم. وفي 2025، امتدت المبادرة إلى أطفال فلسطين في الأردن، وتونس، والسنغال، وكينيا، والصومال، محققة إنجازات غير مسبوقة، منها زراعة 42 قوقعة في 14 ساعة، و66 قوقعة في 20 ساعة.