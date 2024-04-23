39 ألف وظيفة.. 142 مليار ريال حجم استثمار المملكة بالألعاب الإلكترونية عبر "سافي"

ولفتت التقارير إلى أن عدد شركات الألعاب الإلكترونية المستهدف تأسيسها ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تبلغ 250 شركة، وتشير التقارير إلى أن عدد محبي الألعاب الإلكترونية في المملكة يبلغ 23.5 مليون شخص، وهو سوق غير مستغل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشير التوقعات إلى أن القيمة المقدرة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من تلك الاستثمارات يقدر بأكثر من 48.8 مليار ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أكثر من 33 مجالًا للاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية.