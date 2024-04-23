39 ألف وظيفة.. 142 مليار ريال حجم استثمار المملكة بالألعاب الإلكترونية عبر "سافي"

يشهد سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه 3.75 مليار ريال في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول 2026.
وتدعم المملكة نمو قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث أطلقت في عام 2022 استراتيجية تطوير القطاع، وتهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب الإلكترونية.
فضمـن سـوق عالمـي تبلـغ قيمته 675 مليـار ريـال سـنوياً تعهـدت المملكـة باستثمـار مـا يقـرب مـن 150 مليـار ريـال فـي هذه الصناعة، وهـو مـا يدفـع بـدوره الابتـكار، ويخلـق فرصـًا جديدة للعمل ويفتح آفاقًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجـال الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز السـياحة والمساهمة في رفع الناتج المحلي للمملكة أكثـر مـن 48.8 مليـار ريـال بحلول عام 2030م.
ووفقًا لرصد "سبق" من خلال تقارير متخصصة يبلغ حجم استثمارات المملكة في الألعاب الإلكترونية من خلال مجموعة "سافي" للألعاب المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 142.5مليار ريال، فيما بلغت قيمة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة "سكوبلي" للألعاب الإلكترونية 18.4 مليار ريال، وسوف توفر تلك الاستثمارات 39 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030م.
ولفتت التقارير إلى أن عدد شركات الألعاب الإلكترونية المستهدف تأسيسها ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تبلغ 250 شركة، وتشير التقارير إلى أن عدد محبي الألعاب الإلكترونية في المملكة يبلغ 23.5 مليون شخص، وهو سوق غير مستغل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشير التوقعات إلى أن القيمة المقدرة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من تلك الاستثمارات يقدر بأكثر من 48.8 مليار ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أكثر من 33 مجالًا للاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية.