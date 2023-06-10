"سدايا" تُكمل تجهيزاتها بمختلف التقنيات المتقدمة لخدمة ضيوف الرحمن

ويضم فريق "سدايا" مجموعة من المهندسين والفنيين الذين يعملون على مدار الساعة؛ لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة، التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، علاوة على تسلُّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية؛ لضمان استمرارية العمل، بما ينسجم مع حرص السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم.