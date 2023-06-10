"سدايا" تُكمل تجهيزاتها بمختلف التقنيات المتقدمة لخدمة ضيوف الرحمن

أكملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تجهيزات صالة المبادرة بمطار أبيدجان بكوت ديفوار بمختلف التقنيات المتقدمة؛ لإتمام تسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن مبادرة طريق مكة التي دُشنت أمس في كوت ديفوار بساحل العاج، في إطار مشاركتها في المبادرة ممكِّنا رقميًّا.
وعمل الفريق الفني والتقني في "سدايا" من خلال مركز المعلومات الوطني على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية، المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة، وتشمل تشغيل ودعم الأنظمة للمبادرة، إلى جانب تجهيزها حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية؛ لضمان استمرارية العمل.
ويضم فريق "سدايا" مجموعة من المهندسين والفنيين الذين يعملون على مدار الساعة؛ لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة، التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، علاوة على تسلُّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها حقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية؛ لضمان استمرارية العمل، بما ينسجم مع حرص السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم.
يُذكر أن وزارة الداخلية تُنفِّذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.