مبيعات مزاد "أجوان ريستاتكس" تتجاوز 300 مليون ريال ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023"

ويُشكِّل معرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023"، حدثًا عقاريًا سنويًا يُعتبر الأكبر من نوعه الذي يجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقفٍ واحدٍ، مما يجعله مكانًا مثاليًا لإقامة المزادات العقارية الكُبرى، التي تُساهم في تنشيط الحِراك الاقتصادي، ورفد السوق العقاري بمنتجات عقارية نموذجية تعزز من جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.