محليات

مختص تربوي: يجب إعادة النظر في "الفصول الثلاثة" والاستغناء عن الإجازات المطولة وتعويضها ما بين الفصلين ونهاية العام

قال إن خير من يُستشار في هذه التجربة وأي قرارات تعليمية أخرى هم أهل الميدان فقط